Яке тут розмаїття ялинкових прикрас! Іграшки за мотивами казок, саморобні, які виготовляли під час війни, історичні, присвячені польоту в космос. На виставці, розгорнутій у Смілянському міському краєзнавчому музеї, нині велелюдно. Відвідувачі роздивляються як сучасні експонати, так і ялинкові прикраси з довоєнного періоду (найдавніша — 1938 року). Є серед них і рідкісні, різноманітних форм, зроблені з нетрадиційних матеріалів. Колекція налічує понад 250 іграшок. Щороку її доповнюють жителі міста, а також діляться спогадами та історіями, які екскурсоводи переповідають відвідувачам. Експозиція цікава як для дорослих, так і для дітей. Діятиме виставка, як повідомило видання «Сміла», впродовж кількох тижнів.
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