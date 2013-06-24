Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що партнери під час чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» візьмуть нові зобов’язання на підтримку України.

Про це Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі на пресконференції перед початком засідання Контактної групи з оборони України. «Очікую на багато нових зобов’язань. Лише за останні кілька днів ми бачили значні закупівлі від європейських союзників і Північної Америки та Сполучених Штатів». Він нагадав, що президент США Джозеф Байден оголосив кілька днів тому про новий значний пакет оборонної підтримки України.

«За останні дні ми бачили, як кілька інших європейських союзників оголосили про надання більшої підтримки. Отже, це безперервний процес, коли союзники оголошують про додаткову підтримку України, — додав Генсек НАТО.

За його словами, Україна потребує багато різної підтримки, але найбільше уваги буде приділено «важливості підтримання боєздатності всіх систем, які вона має. Тобто забезпечення боєприпасами, запасними частинами, технічним обслуговуванням, ремонтними можливостями, щоб вони працювали і перебували в належному стані протягом усього наступу».

Відкриваючи вчора чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив: «Разом ми залишаємося на боці України». Він зазначив, що міністри понад 50 країн обговорять насамперед зміцнення української ППО, що необхідно для захисту мирного населення та критичної інфраструктури від жорстоких російських повітряних атак. Також ітиметься про підготовку українських пілотів.

Зустріч, за словами Ллойда Остіна, проходить у «критичний та історичний момент». Міністр запевнив, що партнери надаватимуть Україні необхідну на цьому етапі допомогу, а також ту, якої вона потребуватиме в довгостроковій перспективі, щоб могла захистити себе від подальшої можливої агресії росії, повідомляє Укрінформ.

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