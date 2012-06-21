Реалізація енергетичного проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2» призведе до повної залежності Європи від Кремля. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Москва під тиском світової громадськості може піти на поступки, пообіцяти транзит газу через Україну в обмін на запуск «Північного потоку-2». «Та не існує жодної гарантії, що Росія дотримається своєї обіцянки. На мою думку, Росія може вдатися до обману, щоб реалізувати цей проект», — вважає Володимир Гройсман.
Прем’єр подякував передусім уряду Німеччини та особисто канцлеру Ангелі Меркель за позицію та підтримку України в часи, коли Росія веде проти нас політику агресії та загарбництва, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«І як альтернативу ми пропонуємо європейським партнерам спільно управляти нашими транзитними лініями. Вони надійні. Ми маємо унікальні сховища», — додав Володимир Гройсман.
До слова, ситуація в Азовському морі, де росіяни постійно затримують міжнародні судна, — ще один доказ протиправних намірів агресора. «Це ще один елемент гібридної війни, яку Росія веде не лише проти України, а й усього демократичного світу. Блокада закордонних торгових суден, які заходять у наші порти, — це, на мою думку, бандитизм. Це серйозний сигнал світу, який вимагає серйозної відповіді міжнародної спільноти. Ми реагуємо на це дипломатичними та правовими засобами, а також посилюємо нашу обороноздатність», — резюмував Прем’єр.