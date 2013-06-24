Звільнені цивільні українці, яких росія незаконно позбавила свободи, отримуватимуть разову допомогу обсягом 50 000 грн. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Подати заяву людина може до Міністерства розвитку громад та територій. До заяви обов’язково потрібно надати довідку від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

«Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особу визнано потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів», — зазначила очільниця уряду.

Також звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття. Вони мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.

«Окрім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу обсягом 100 тисяч гривень після звільнення, а також на щорічну допомогу в такому самому обсязі за кожен рік перебування в полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім’ї», — повідомила Юлія Свириденко.

На 26 грудня вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму приблизно 1,2 млрд грн, з яких 359 млн грн — одноразова допомога після звільнення, 818,7 млн грн — щорічна допомога, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.