Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков оголосив про початок роботи уряду України, Світового банку, Європейської комісії, ООН та інших партнерів над Третьою швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3). Це буде оновлена оцінка наслідків вторгнення росії за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023-го.

«Завдяки першому та другому RDNA ми змогли скласти, структурувати та розпочати реалізацію проєктів швидкого відновлення у пріоритетних галузях на 2023 рік, а також створити основу та можливість планувати подальше відновлення України в середньостроковій перспективі. 2024 року ми хочемо зосередитися на проєктах, які сприятимуть економічному відновленню та створюватимуть робочі місця. Такий звіт дає можливість чітко визначати потреби відновлення й координувати фінансову допомогу», — наголосив Олександр Кубраков.

За його словами, RDNA3 покаже сукупний рівень збитків станом на 1 січня 2024 року, вартість відновлення за принципом build-back-better, узгоджені пріоритетні напрями відновлення у 2024-му та на середньострокову перспективу до 2027 року, реформи для залучення приватного сектору. Віцепрем’єр-міністр зазначив, що RDNA3 міститиме відповідні завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України та Плану України (Ukraine Plan).

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко зазначила, що 2022 року українська влада зосередилася на проєктах виживання, а 2023-го розпочала реалізацію проєктів відновлення й досягла відчутних результатів у пріоритетних галузях.

«Ми розпочинаємо серію майстер-класів, які допоможуть нам скоригувати пріоритети і їхнє покриття. Пріоритетні напрями такі: енергетика, муніципальна інфраструктура та ЖКГ, транспорт, соціальна інфраструктура, приватний сектор, міжгалузевий — як гуманітарне розмінування, цифровізація», — повідомила вона.

RDNA3 відповідає визнаній на міжнародному рівні методології, в якій також буде викладено інвестиційні пріоритети уряду з відновлення та реконструкції на 2024 рік.

Звіт забезпечить оперативне, послідовне та прозоре міжгалузеве оцінювання завданої шкоди, збитків, потреб у відновленні та відбудові, а також визначення пріоритетів на 2024 рік. Головний фокус — на оцінюванні впливу війни та зумовлених війною відновленні та відбудові.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури