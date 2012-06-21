Наддніпрянський край — регіон, з якого на передову захищати Україну пішло найбільше добровольців і який має найбільшу кількість загиблих і поранених у результаті військових дій на Донбасі — особливо потребує налагодження системи реабілітаційних заходів для ветеранів АТО, родичів полеглих героїв. У Дніпропетровській області вже є відкритий при офіційному медичному закладі реабілітаційний центр (про нього ми розповідали у матеріалі «Тут лікують наслідки війни» в номері від 16 березня 2016 р.). Працюють і окремі реабілітаційні осередки, створені ентузіастами-волонтерами (про одного з них — ветерана АТО Сергія Куршакова — був матеріал в «УК» від 17 травня 2016 р. «Як поставити на ноги бійців після поранення?»). Долучається до роботи і громадськість за допомоги міжнародних фондів (див. статтю «Форпост HELP пропонує підтримку» від 29 грудня 2016 р.). Однак життя показує, що цього не достатньо.
Тому в області розпочате проектування сучасного реабілітаційного центру для учасників АТО. «Захищати Батьківщину з Дніпропетровщини до зони АТО пішло найбільше хлопців, найбільше поранених прийняли й наші лікарні. Президент України Петро Порошенко поставив завдання — створити сучасний реабілітаційний центр для наших Героїв, у якому військові зможуть відновитися після поранень та психологічних травм. Плануємо збудувати їх з нуля, вже розпочали проектування. Реабілітаційний центр для атовців буде найсучаснішим в Україні. За дизайном це нагадуватиме комфортний готель», — розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
У закладі планують розмістити басейн, комплекс для водних процедур, сольову кімнату, фізіотерапевтичний та масажний кабінети, залу психологічного розвантаження. А три відділення на 20 осіб кожне будуть спеціально обладнані для бійців, обмежених у пересуванні. Для них передбачать всі необхідні умови. Будівництво центру планують розпочати наступного року.