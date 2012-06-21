Якось у маршрутці декан факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету Галина Ніколайчук почула нарікання хлопця, що повернувся зі сходу: «Ці психологи так, з дозволу сказати, працюють, що війна не відходить, а навпаки, наближається».
Їй, кандидатові психологічних наук, глибоко запали в душу ті слова. Тому разом з однодумцями вирішила запропонувати тим, хто пройшов пекло війни, нестандартну реабілітацію — через вивчення іноземних мов.
«Ніщо так не відволікає від складної життєвої ситуації, як концентрація на вивченні іноземної — це доведено, — каже Галина Ніколайчук. — Так і народилася ідея: наші магістранти зголосилися безплатно вчити англійської й німецької мов тих, хто захищає наш спокій, а хлопці, які повернулися додому, мали бажання здобути ці знання. Ось так ми й знайшли одне одного».
Чотири місяці занять не минули даремно: «студенти» здебільшого опанували мови на рівні А2. Завтрашні викладачі робили акцент на розмовній мові: отож, кажуть наші захисники, порозумітися з європейцями вже можуть. Залишилося їхати до Європи. Символічно, що сертифікати відповідного рівня вони отримали разом з набуттям чинності безвізового режиму.
Треба було бачити, як дужі чоловіки заходили в аудиторію: усміхнені, з квітами для молодих викладачок, з якимось особливим піднесенням.
«Англійська мені дається значно важче, ніж служба в рідному «Айдарі», — поділився з «Урядовим кур’єром» Олександр Андріяшев. — Але старався, ретельно готував домашні завдання: доброзичлива вимогливість дівчат дала результат».
«Але це краще, ніж доброзичлива ліберальність, — підхоплює магістрант Ольга Шевчук. — Звісно, хотілося б іще зустрітися з нашими курсантами за інших, не екстремальних обставин. Тому бажаю всім мирного неба над головою й рідної землі під ногами».
До речі, можливість знову зустрітися є: якщо наші захисники виявлять бажання, вивчення іноземних мов в університеті продовжать у вересні.