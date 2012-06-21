У матчі Суперкубка Іспанії Реал переміг Барселону з рахунком 2:0 та виграв трофей із загальним результатом 5:1.
Господарі поля не стали відсиджуватися біля своїх воріт і зуміли відкрити рахунок вже на четвертій хвилині. Марко Асенсіо ефектним дальнім ударом влучив точно в лівий верхній кут воріт суперника.
На 39-й хвилині в результаті успішного відбору м'яча недалеко від чужого штрафного гравці Реала отримали можливість організувати результативну комбінацію, яку завершив Карім Бензема. Нападник пробив з льоту по м’ячу, якому не дав опуститися на газон після вдалого прийомуПісля перерви Барселона не змогла відзначитися бодай одним голом. Тим самим Реал завоював свій перший Суперкубок Іспанії за п'ять років.
Реал - Барселона 2:0 (перший матч - 3:1)
Голи: Асенсіо, 4, Бензема, 39
Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело -Модріч, Ковачіч (Каземіро, 61), Кроос(Себальос, 80) - Васкес, Бензема, Асенсіо (Тео Ернандез, 75)
Барселона: тер Штеген - Маскерано, Піке (Семеду, 51), Умтіті - Роберто, Гомеш (Деулофеу,72), Бускетс, Ракітіч, Альба (Дінь, 78) - Мессі - Луїс Суарес
Попереджені: Суарес, Маскерано
Раніше Кріштіану Роналду забив переможний м'яч і отримав вилучення з поля в першому матчі Суперкубка Іспанії проти Барселони, який Реал виграв з рахунком 3:1 на виїзді.