У рамках співпраці МОЗ та Світового банку з 2015 року реалізуються три великі проекти у сфері охорони здоров’я: «Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей», «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя». Кожен із трьох масштабних проєктів, які впроваджує МОЗ в Україні, отримав схвальну оцінку ефективності та реалізації під час місії Світового банку у Відні. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За останні 8 років співпраці МОЗ зі Світовим банком вдалося швидко та ефективно перелаштувати потреби медичної системи – спершу на виклики повʼязані з пандемією COVID-19, зараз – адаптувати та впроваджувати нові проекти в умовах повномасштабної війни. Ми спрацювали оперативно і гнучко та втілили багато важливих заходів для максимального охоплення населення вакцинацією, розширення лабораторних потужностей та продовжуємо проєкти з відбудови пошкодженої медичної інфраструктури. Вже під час дії воєнного стану вперше для України було застосовано механізм розширеної підтримки впровадження проектів, які фінансуються Світовим банком у сфері охорони здоров’я. Це дає змогу закуповувати критично необхідне лікарням дороговартісне обладнання за прямими договорами зі світовими виробниками. Схвальна оцінка ефективності реалізації спільних проєктів у сфері охорони здоров'я від міжнародних партнерів та підтримка майбутніх проєктів високо цінується з боку МОЗ та дозволяє забезпечити доступ до медичних послуг для кожного українця», – сказав заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Під час місії команда Світового банку разом з українськими фахівцями проаналізували поточний стан ефективності спільних проектів і погодили подальші кроки у межах діючих проектів. Зокрема, проект «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» спрямований на відбудову і модернізацію пошкоджених медичних закладів та закупівлю сонячного енергетичного обладнання. Уже визначено перші медзаклади, які стануть учасниками проекту на першому етапі його реалізації. Також у цьому проекті передбачається закупівля необхідного обладнання для кабінетів фізичної реабілітації та ерготерапії, облаштування простору психологічного розвантаження на первинному рівні меддопомоги. Досягнуто домовленості щодо залучення до співпраці агенцій ООН для реалізації заходів за окремими напрямами.

Крім того, завдяки реалізації проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» в країні створено сучасну систему зберігання вакцин із дотриманням холодового ланцюга – медзаклади та обласні центри контролю і профілактики хвороб забезпечені прекваліфікованими ВООЗ холодильниками і морозильниками – загалом 5 168 одиниць на суму 14,7 млн доларів США.

Окрема увага стосується дотримання екологічних та соціальних політик Світового банку, що забезпечується під час реалізації всіх заходів у межах спільних проектів, зокрема реалізація та закупівля комплектів обладнання для деконтамінації епідемічно небезпечних медичних відходів. Вони дозволять медзакладам обробляти та знезаражувати медичні відходи – і в результаті заощаджувати кошти на витратах з їх утилізації та надавати такі послуги іншим медзакладам.

Ґрунтовний аналіз ефективності результатів, досягнутих у межах спільних проектів, та рекомендації Світового банку щодо оптимізації запланованих заходів буде викладено у підсумковій пам’ятній записці, сформованій за результатами проведеної місії.

Довідково

Від Світового банку у місії взяли участь керівник практики – керівник робочої групи проекту HEAL Керін Бреденкамп, старший спеціаліст з питань охорони здоровʼя Якуб Какітек, старший спеціаліст з питань охорони здоровʼя – керівник робочої групи проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Eльвіра Анадолу, старший спеціаліст з питань охорони здоровʼя – керівник робочої групи проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» Шуo Чжан, міжнародні консультанти Артур тен Хаве та Акіко Kiтамура, старший економіст з питань охорони здоров’я Олена Дорошенко, фахівці Світового банку з фінансового менеджменту та з питань закупівель.

Українську сторону представляла команда фахівців МОЗ, Національної служби здоров’я України та консультанти Групи впровадження спільних зі Світовим банком проектів. Очолив делегацію координатор проектів – заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.