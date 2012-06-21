Собівартість проїзду у столичному метрополітені у 2017 році становить 6,18 грн для одного пасажира. Про це йдеться у відповіді департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит УНН.
«Планова собівартість перевезення одного пасажира в метрополітені на 2017 рік становить 6,18 грн», — йдеться у відповіді на запит.
При цьому вказано, що тарифи на перевезення пасажирів у комунальному транспорті «залишаються незмінними».
Нагадаємо, проїзд у комунальному громадському транспорті Києва поки не подорожчає попри собівартість у 5,6 грн.