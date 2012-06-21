Президент Петро Порошенко привітав Американську торговельну палату в Україні з 25-ю річницею із дня заснування. Він подякував цій структурі, як досить критичній ланці у внутрішніх українських реформах. Вона допомагає нашій владі й громадянам зробити країну кращою.
Крім того, українсько-американське партнерство покликане забезпечити мир. «Останнє має вкрай важливе значення в період, коли Україна стає ключовим полем битви між ліберальним порядком, що сповідують США, і російським реваншизмом», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.
Відділ новин «Урядового кур’єра»