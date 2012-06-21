Оновлений меморандум України й Міжнародного валютного фонду, підписаний наприкінці минулого тижня, містить зокрема положення про пенсійну, земельну, банківську та інші важливі реформи. Про це під час візиту до Вашингтона повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Щодо умов, передбачених у документі, за словами Олександра Данилюка, головне, «чого хоче МВФ і чого хочемо ми, — це справедлива збалансована пенсійна система». Для цього, вважає міністр, потрібно провести пенсійну реформу, яка збалансує Пенсійний фонд.
Крім того, повідомляє Укрінформ, у меморандумі є позиція щодо ринку землі. «Скільки вже років ринку землі у нас майже не існує де-юре, але на практиці землі купують, продають, усе відбувається за сірими схемами», — констатував Олександр Данилюк. Ще одна важлива реформа стосується державних банків. За словами міністра, держава володіє 55% банківської системи, «а це надзвичайно висока частка, що перешкоджає розвиткові економіки».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»