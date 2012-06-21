67 відсотків українців відчули зміни на краще чи очікують на них від реформи децентралізації. Такі результати другої хвилі соціологічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування», презентація якого відбулася у Києві під час брифінгу за участі віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, повідомляє прес-служба відомства.
Під час презентації Геннадій Зубко звернув увагу присутніх, що, порівняно з минулим роком, майже у 2,5 раза більше людей відзначали зміни на краще у своєму населеному пункті. Причому таке істотне зростання спостерігається у всіх регіонах України. Тож географія якісних змін — не локальна, а відображає перетворення у всій країні, зробив висновок Геннадій Зубко.
Він також зазначив, що, згідно з результатами дослідження, 64% людей переконані — реформу потрібно продовжувати. На його думку, відчутними результати реформи стали завдяки проведенню бюджетної децентралізації. За словами Геннадія Зубка, нині фінансова спроможність місцевих громад зросла, вже за підтримки держави впроваджено 1339 інфраструктурних проектів у 159 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), 810 проектів реалізовано через Державний фонд регіонального розвитку. «Сьогодні в кожній області є точки зростання — це ОТГ, там перетворення відбуваються завдяки лідерам змін, які очолили громади і взяли на себе відповідальність», — заявив Геннадій Зубко. За прогнозом віце-прем’єра, наступний 2017-й рік буде ключовим для реформи децентралізації. «Маємо отримати результати реформ у галузі освіти, медицини, соціальних послуг, надання адміністративних послуг безпосередньо в ОТГ. Реформи повинні дійти до кожної української родини», — наголосив Геннадій Зубко.