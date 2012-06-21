Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що найбільшим здобутком України за останнє десятиліття стала демократія, а тепер маємо важливе завдання — трансформувати економіку. Тобто ринок землі, ринок праці, ринок капіталу. Про це він заявив під час «Форуму реформ: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорили впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду й парламенту, а також пріоритети на 2020—2021 роки.

Торік уряд був зосереджений переважно на енергетичній безпеці країни, а цьогоріч сфокусується на розвитку економіки. «Я впевнений, що країну може бути змінено найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найуспішніших і найцікавіших у світі», — зазначив Прем’єр.

Він переконаний, що корупції в уряді немає. Прем’єр висловив думку, що ще багато корупції залишилося на середньому рівні, саме на місцях. «І з цим ми маємо справлятися», — зауважив Олексій Гончарук, додавши, що в цьому питанні важливим партнером залишається громадянське суспільство.

Цього року в Україні має бути серйозно змінено підхід до фінансів загалом і цьому має сприяти робота нового керівництва податкової і митної служб: «Там працюють порядні, професійні люди, що постійно вдосконалюють систему», — сподівається глава уряду.

Прем’єр розповів, що уряд працює над поліпшенням комунікації з громадянським суспільством: «Нам традиційно часто бракує комунікації: через те, що багато роботи, багато всього навалюється, інколи не встигаєш відповідати. Ми працюємо зараз над тим, щоб комунікація з громадянським суспільством ставала кращою. Ми розуміємо, що тут є певні недоліки, розуміємо, що є над чим працювати. Якщо ми десь помиляємося, вибачте нас за це». Тож, за його словами, уряд готовий удосконалюватися в цьому аспекті: «Нам дуже непросто, але ми працюємо, щоб наша країна ставала все кращою».

Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет Міністрів цього року планує провести аудит діяльності Пенсійного фонду: «Плануємо провести міжнародний аудит, щоб розібратися, що там відбувається щодо витрат». Адже уряд хоче отримати відповідь, чи правильно адмініструються кошти фонду і чи є змога скоротити його витрати за рахунок виправлення помилок, повідомляє УНІАН.

На реформу пенсійної системи в нашій державі знадобиться кілька років. «Питання пенсійної реформи як умовної видаткової частини дуже тісно пов’язане з тим, якою буде система оподаткування. У нас уже створено робочу групу, щоб подивитися, як трансформувати податкову систему як систему, яка наповнює державний бюджет, щоб відповісти, як швидко і якими темпами ми зможемо трансформувати пенсійну систему», — зазначив він.

А перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта поінформував, що відомство планує залучити в державний бюджет від процесу приватизації державних підприємств близько 5 мільярдів доларів.

«Нині ми збираємо останню хвилю підприємств, які треба віддати у Фонд держмайна на приватизацію, — понад 300. Після цього там буде близько тисячі підприємств із загальною балансовою вартістю активів близько 3 мільярдів доларів. З огляду на ті коефіцієнти зростання в системі «Прозорро.Продажі» та історичного зростання від приватизації в Україні це близько 5 мільярдів доларів», — сказав він. І додав, що після продажу цих держактивів міністерство розраховує на додаткові інвестиції в ці підприємства від нових власників.

Виконувач обов’язків заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, який також узяв участь у форумі, закликав український уряд активніше взаємодіяти з громадянським суспільством на шляху впровадження реформ.

Він висловив переконання, що четверта щорічна міжнародна конференція з питань реформ в Україні, яка відбудеться 7 липня 2020 року в Литві, стане важливою можливістю для міжнародної спільноти підтвердити відданість суверенітету, безпеці й процвітанню України, а також підтримати євроатлантичні прагнення нашої країни.

«Конференція надасть змогу уряду України продемонструвати його відданість амбіційному порядку реформ і відповідному прогресу», — сказав дипломат. Він висловив переконання, що підготовчі заходи перед проведенням міжнародної конференції у Вільнюсі можуть посилити вирішальну роль громадянського суспільства, яку воно має відігравати у процесі реформ: «Адже справжній прогрес задля процвітання, безпеки, демократичного управління можливий лише тоді, коли уряд і громадянське суспільство працюють разом і втілюють політику, яка відповідає інтересам українських громадян».

Джозеф Пеннінгтон зазначив, що це вимагає від лідерів громадянського суспільства бути відкритими і дотримуватися духу партнерства із представниками уряду, аби «скористатися можливістю просування і впровадження ключових реформ. Це також вимагає, аби уряд підтвердив зобов’язання захищати свободу думки, свободу зібрань і забезпечив справедливість для активістів, які зазнали нападів», — наголосив дипломат.

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