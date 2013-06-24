У Брюсселі під час сесії, присвяченої питанням спорту, в межах засідання Ради Європейського Союзу з питань освіти, молоді, культури та спорту український міністр Матвій Бідний подякував державам-членам ЄС за непохитну підтримку України в умовах повномасштабної агресії рф. Окрему подяку було адресовано європейським спортивним федераціям, організаціям і клубам за підтримку українського спортивного руху, національних спортивних збірних, спортсменів та їхніх родин у складний період в історії України.

Матвій Бідний поінформував про значні втрати спортивного сектору через війну, але наголосив, що Україна не зупиняється і вже розпочала процес реформування галузі. Серед ключових змін — розвиток адаптивного та ветеранського спорту, впровадження нового антидопінгового законодавства, утвердження принципів спортивної доброчесності та розширення доступу всіх верств населення до фізичної активності, зокрема через ініціативу «Європейський тиждень спорту» та проєкти Програми ЄС «Erasmus+».

«Ми реформуємо спортивну галузь, щоб залишити в минулому тоталітарну радянську систему управління спортом та впровадити європейську модель, що ґрунтується на цінностях, стандартах і політиках ЄС», — наголосив міністр.

У межах засідання ради Матвій Бідний представив європейським партнерам програму EU4Sport, яка трансформує українську спортивну галузь згідно з найвдалішими європейськими практиками, та запросив держави-члени до спільної реалізації цієї ініціативи.

«Участь у спільному впровадженні програми стане знаком особливої підтримки держав-членів ЄС спортивному сектору України у складних умовах воєнної агресії та сприятиме європейській інтеграції України», — підкреслив він.

Міністр подякував державам-членам ЄС за проактивну позицію щодо запровадження спортивних санкцій проти росії та білорусі. Він наголосив, що спільні зусилля щодо тиску на агресора через міжнародний спорт залишаються надзвичайно важливими, і закликав до подальшої спільної роботи, щоб кожного російського чи білоруського спортсмена, який підтримує війну, було відсторонено від участі в міжнародних змаганнях.

«Позиція України залишається незмінною: спортсменів з країн-агресорів слід відсторонити від міжнародного спорту в будь-якому статусі, навіть нейтральному», — наголосив Матвій Бідний.

На завершення виступу міністр подякував європейським партнерам за солідарність з Україною та українцями.

«Ми зробили спорт частиною відновлення, стійкості та нашого європейського шляху», — підкреслив Матвій Бідний.

Голова Європейської ради з питань спорту, міністр спорту і туризму Польщі Славомір Нітрас, а також делегації держав-партнерів висловили підтримку реформам спортивної галузі в Україні і заявили про неприпустимість повернення на спортивні арени атлетів із держав-агресорів.

Єврокомісар Гленн Мікаллеф також підтримав Україну і серед іншого зазначив, що європейська модель спорту будується передусім на цінностях, і тому з всією повагою до автономії спорту та незалежності спортивних федерацій вони не можуть бути джерелом поширення пропаганди держав-агресорів.

Джерело: Міністерство молоді та спорту