Вчені з Орегонськоо науково-медичного університету (США) заявили про успішну розробку нової терапії кореневих зубів. Це допоможе врятувати зуби від пошкоджень і потреби видалення, пише rusjev.net. А, що найголовніше, це допоможе відновити функції кореневих каналів. Основується новий метод на застосуванні 3D-біодруку штучної мережі судин, які є ідентичними справжнім.
Технологія полягає в тому, що всередину хворого каналу вставляють тонке полімерне волокно діаметром 500 мікрометрів, створене за допомогою спеціально розробленого 3D-друку. Порожнечі, які залишаються, заповнюють гідрогелем, який містить клітини пульпи. Потім волокно видаляють і залишаються мікроканали вздовж зуба, в які вводять ендотеліальні клітини. А через тиждень після цього всередині зуба починають формуватись штучні судини, відтак запускається процес регенерації.
Вчені запевняють, що створення штучних кровоносних судин становить вкрай ефективну стратегію повної регенерації зубів. Таке відкриття змінить стоматологію.