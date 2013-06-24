Спільними зусиллями держави та партнерів вдалося залучити 22 мільярди гривень на фінансування місцевих та регіональних проєктів відновлення. Про це розповів віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час селекторної наради з очільниками обласних державних адміністрацій.

Міністр поінформував представників місцевої влади про наявні джерела фінансування проєктів відновлення. Серед них Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, а також три програми за підтримки Європейського інвестиційного банку. Подання заявок на отримання фінансування, а також моніторинг та аудит щодо виконання затверджених проєктів відбуватиметься в державній електронній системі управління відбудовою DREAM. Для моніторингу якості проєктів відновлення, їхньої відповідності вимогам безбар’єрності, енергоефективності та наявності укриттів долучатимуться експертні команди ПРООН і Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

«Відновлення розпочинається із громад, адже саме на локальному рівні людина має отримати доступ до базових послуг, які забезпечують її життєдіяльність. Лідерство у відбудові — це відповідальність, саме тому на центральному, регіональному та локальному рівнях наша команда приділяє значну увагу прозорості та підзвітності процесу відбудови. Усі проєкти відновлення, які втілюватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кредитних програм ЄІБ, є в системі DREAM. Саме через цю систему буде забезпечено належну звітність втілення проєктів. Це важливо для держави, донорів, партнерів та громадян», — зазначив Олександр Кубраков.

У межах першого траншу з Фонду ліквідації громади та області отримають 6,6 мільярда гривень на реалізацію 157 проєктів відновлення. З них 44% — проєкти капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, решта — об’єкти соціальної та критичної інфраструктури, школи, садочки, проєкти відновлення водопостачання та водовідведення. Очікується, що найближчим часом Агентство відновлення отримає з Фонду ліквідації 3,6 мільярда гривень на реалізацію 44 проєктів відновлення житлових будинків, критичної інфраструктури та соціальних об’єктів. Агентство впроваджує флагманські національні проєкти та проєкти для громад, в яких недостатньо спроможності та ресурсів для реалізації проєктів критичного відновлення.

Наступне засідання Міжвідомчої робочої групи щодо надання коштів з Фонду ліквідації заплановано на п’ятницю, 7 липня. За підсумками роботи очікується затвердження проєктів з відновлення об’єктів житлового сектору, критичної інфраструктури. Передовсім — на капітальний ремонт багатоповерхових будинків та підготовку інфраструктури до опалювального сезону 2023—2024 років. Міжвідомча робоча група розглядає лише ті проєкти, які зареєстровані в екосистемі DREAM.

Крім того, майже 4,5 мільярда гривень залишків кредитних коштів ЄІБ буде передано як субвенцію з держбюджету для проєктування, будівництва та відновлення об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово­комунального господарства, а також інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення. Проєкти, запропоновані обласними військовими адміністраціями, погоджує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, а фінансування для затверджених проєктів буде спрямовано напряму в обласні бюджети. ОВА можуть подати пропозиції щодо фінансування проєктів за рахунок субвенції до 19 липня 2023 року.

У межах Надзвичайної кредитної програми з відновлення України від ЄІБ у 2023—2024 роках заплановано профінансувати 71 проєкт на суму 3 мільярди гривень.

Уряд також затвердив розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в межах Програми з відновлення України обсягом 5,3 мільярда гривень на фінансування 109 проєктів громад, які пройшли конкурсний відбір за процедурою, погодженою з ЄІБ. Додатково опрацьовують пропозиції конкурсного відбору щодо розподілу 4,1 мільярда гривень. Моніторинг цих проєктів здійснюють експерти ПРООН. Усі проєкти за цими програмами зареєстровані в екосистемі DREAM, де має відбуватися звітування за процесом будівництва.

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«Урядовий кур’єр»