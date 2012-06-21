Міністерство юстиції знищило монополію та передумови для хабарництва у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості. Такого результату вдалось досягти не лише завдяки новим законодавчим змінам, а й зокрема створенню при Мін’юсті Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка покликана в адміністративному порядку скасувати незаконні реєстраційні дії.
«Жодне незаконне захоплення неможливо здійснити без залучення державного реєстратора. Тому до комісії почали активно надходити скарги не лише на механічні помилки, а й на реєстраторів та нотаріусів-рейдерів, які вступали в змову зі злочинцями. Так, за рік роботи комісія розглянула понад 1000 скарг по суті, з яких задовольнила майже 500», — розповів заступник міністра юстиції Павло Мороз. Спеціальна робоча група, до якої входили народні депутати, представники Міністерства юстиції, бізнес-асоціацій та громадськості, завдяки роботі комісії дослідила рейдерські схеми та розробила понад 20 новел, які ввійшли в один антирейдерський закон.
Закон набув чинності 2 листопада. Мін’юст отримав лише 23 скарги на реєстраційні дії, що були здійснені в період із 3 листопада до 14 грудня. Відтепер за рейдерство загрожує до 10 років ув’язнення. «Підсумовуючи, зазначу, що 2016 рік ми без перебільшення можемо назвати знаковим у боротьбі з рейдерством та в поліпшенні якості надання адміністративних послуг. Найкращим доказом є статистика. У 2015 році було 5000 скарг на бездіяльність реєстраторів-монополістів Мін’юсту, 2016-го ми отримали лише 1,6% скарг, тобто всього приблизно 80. У 2015 році було здійснено 3000 рейдерських захоплень, 90% з яких були успішними. У 2016 році кількість спроб реалізувати план щодо незаконного захоплення майна була на 50% меншою, а з моменту функціонування Антирейдерського закону цю цифру зменшено у десятки разів!» — підсумував Павло Мороз.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»