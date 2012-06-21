Сервіс AnTuTu опублікував рейтинг найбільш продуктивних смартфонів, який очолив гаджет HTC U11.
Апарат U11 від HTC набрав в рейтингу 180 079 балів, повідомляється в офіційному блозі AnTuTu.
На другому місці розташувався лідер попереднього рейтингу iPhone 7 Plus з результатом в 174 299 балів. Цей показник дещо нижчий, ніж результат цієї ж моделі в більш ранніх тестах.
«Зниження оцінки смартфонів iPhone 7 в основному зосереджено на одноядерній секції та секції UX, і, таким чином, ми припускаємо, що це може бути викликано модернізацією прошивки 10.3», – підкреслили автори рейтингу.
Третій рядок дістався Xiaomi Mi 6 (172 494 бали). Четверте місце у Samsung Galaxy S8 зі 172 368 балами. Цікаво що S8 + набрав трохи менше – 172 359 балів. Проте, як відзначають в AnTuTu, «загальна конфігурація цих двох моделей майже однакова, тому оцінки цих двох моделей дуже близькі».
Шосте місце дісталося смартфону iPhone 7. Сьому і восьму рядки зайняли торішні флагмани від OnePlus - OnePlus 3 і OnePlus 3T. Замикають рейтинг апарати LeEco Le Pro 3 і Le Max 2.
«Дивно, що рейтинги Android-телефонів перевершили рейтинг апаратів на iOS. В основному це викликано оновленням iOS нової версії, проте не можна заперечувати, що продуктивність Android смартфонів все збільшується», – відзначили в AnTuTu.