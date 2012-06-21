Під час вибору медичного закладу чи сімейного лікаря зазвичай орієнтуються на відгуки пацієнтів. Але такий метод не завжди виправдовує себе для пошуку поліклініки, адже часто необхідно звертатися у той медзаклад, який знаходиться поблизу за місцем проживання. Але вибір стоматологічних послуг в Україні передбачає більше варіантів і завжди базується на аналізі відгуків. До появи інтернету працювало так зване «сарафанне радіо», але тепер пацієнт можете вивчити рейтинг стоматологій Києва, складений на основі відгуків, переліку та вартості послуг, інших важливих факторів.

Як визначаються кращі клініки?

Клієнти і експерти оцінюють різні складові роботи медзакладу в комплексі, адже важливий кожен аспект та їх сукупність. Рейтинг стоматологічних клінік Києва очолюють зазвичай ті медичні установи, які отримують максимальну кількість позитивних відгуків. Аналіз факторів, на які вказують пацієнти, демонструє, що важливо клієнтам і, що вплинуло на їх остаточний вибір:

♦ Очолюють рейтинг стоматологічні клініки, які надають багато послуг дорослим і дітям. Клієнти хочуть отримати можливість провести всі види діагностики та лікування, установки імплантів, хірургії в одному місці.

♦ Рейтинг стоматологів має прямий вплив на позицію клініки в цілому, адже пацієнти шукають найдосвідченіших фахівців.

♦ Ціна лікування має для клієнтів велике значення, але вони готові оплачувати послуги кваліфікованих лікарів.

♦ У відгуках про кращі зубні клініки пацієнти вказують на зручний графік роботи, їм важливо, щоб була можливість отримати лікування ввечері або у вихідний.

♦ Рівень послуг у медицині залежить від обладнання, тому в топ 10 стоматологічних клінік входять установи з сучасним обладнанням.

Адреса клініки не відіграє занадто важливої ролі у невеликому місті, але в Києві розташування має суттєве значення. У мегаполісі локація вирішує багато і клієнти вибирають поліклініки зі зручною транспортною доступністю. Але кращі стоматології з сукупністю згаданих вище факторів отримують перевагу незалежно від розташування.

«ЛюміДент» – №1 серед кращих стоматологічних клінік Києва

У 2020 році компанія отримала звання «Народний бренд», рейтинг складено на основі відгуків пацієнтів. Це одна з найбільших стоматологічних мереж у Києві, клініки «ЛюміДент» розташовані в різних районах: столиці: Оболонь, Солом'янка, Позняки. Компанія надає зразкові послуги та отримує високі оцінки за всіма пунктами:

♦ тут можна провести будь-які види діагностики, лікування та імплантації. У «ЛюміДент» здійснюють складні хірургічні операції, багато позитивних відгуків отримує естетична стоматологія;

♦більшість пацієнтів у своїх відгуках наголошують на те, що в мережі працюють кращі дитячі стоматологи, які вміють знайти підхід до дитини і перетворити лікування зубів у безболісну і приємну процедуру. Високі оцінки отримує і робота інших фахівців клініки, співробітники постійно підвищують рівень кваліфікації, беруть участь у міжнародних конференціях;

♦ «ЛюміДент» використовує новітні методики, високотехнологічне обладнання та якісні лікарські засоби;

♦ пацієнтам подобається графік роботи стоматологічних клінік (з 8-00 до 21-00 без вихідних та обідньої перерви);

♦ високі оцінки отримує ставлення співробітників «ЛюміДент» до пацієнтів, тут створена затишна і доброзичлива атмосфера.

У відгуках клієнти відзначають краще співвідношення якості лікування до ціни, тут проводяться акції, є система сімейних знижок.

Дізнатися про всі послуги, вартість лікування, адресу найближчої клініки, записатися на прийом до лікаря можна на сайті «ЛюміДент».

Денис ШКОРОПАДА

для «Урядового кур’єра»