Здорове харчування допоможе вберегтися від багатьох неінфекційних захворювань, зокрема серцево-судинних, які є першою причиною смертності в Україні і світі.
У ВОЗ наголошують, що сьогодні населення планети споживає більше калорійної їжі, жирів, цукру і солі, а ось фруктів, овочів і зернових продуктів у нашому меню недостатньо. В той час, коли раціон кожної людини може відрізнятися залежно від її індивідуальних потреб, стилю життя, рівня фізичної активності, основи здорового харчування — досить прості й однакові для кожного.
♦ Їжте поживну і різноманітну їжу. Надавайте перевагу продуктам рослинного походження.
♦ Їжте складні вуглеводи (зернові крупи) декілька разів на день.
♦ Вживайте щонайменше
♦ Підтримуйте масу тіла у межах ІМТ18,5 — 25 завдяки щоденній фізичній активності.
ІМТ — індекс маси тіла = відношення маси тіла у кілограмах до росту у квадратних метрах.
♦ Контролюйте вживання жирів. Жири повинні становити не більше 30% денного раціону. Замінюйте насичені жири ненасиченими.
♦ Замінюйте м’ясо і м’ясні продукти з високим вмістом жиру на бобові, рибу, м’ясо птиці і нежирне м’ясо.
♦ Вживайте молоко і молочні продукти (кефір, йогурт, сири) з низьким вмістом жиру.
♦ Обирайте продукти з низьким вмістом цукру. Обмежуйте вживання солодких напоїв і солодощів.
♦ Вживайте менше солі. Загальна кількість солі у день не повинна перевищувати одну чайну ложку (5г).
♦ Норми вживання алкоголю не встановлено, адже ідеальним для здоров’я є взагалі не вживати. Тож що менше — то краще!
♦ Готуйте їжу безпечно. Запікайте, проварюйте, готуйте на пару їжу для того, щоб зменшити вміст жирів.
♦ Підтримуйте винятково грудне вигодовування до 6 місяців, а у віці від 6 місяців до 2 років — поєднуйте з правильним додатковим харчуванням. Це зменшить ризики ожиріння і розвитку неінфекційних захворювань у дитини у майбутньому.