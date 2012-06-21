Черкаські театрали з нетерпінням чекають відновлення приміщення обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка після того, як його зруйнував вогонь. Будівельні роботи тривають досить повільно: незабаром мине п’ять років відтоді, як вони розпочалися. Фойє, зал для глядачів, інші приміщення з усіма комунікаціями після пожежі вже відновлено повністю. Як повідомив під час виїзної наради безпосередньо в реконструйованому приміщенні за участі голови облдержадміністрації генеральний підрядник директор ТОВ «ПМ Арсенал» Владислав Мамчур, перша черга робіт, які залишилося виконати, має бути завершена до середини грудня нинішнього року. На реконструкцію (її загальна вартість — понад 158 мільйонів гривень) щороку спрямовували необхідну кількість коштів, зокрема з обласного та міського бюджетів. Завершено облаштування опалення, монтаж електромереж, а також системи кондиціонування та водогону. Нині тривають внутрішні оздоблювальні роботи, заміна підлоги на поверхах. На фінальній стадії й монтаж систем автоматичного пожежогасіння і автоматичного контролю вибухонебезпечних концентрацій паливного газу. Коштом обласного бюджету вдалося придбати сценічне обладнання на 6,5 млн грн. Його встановлять на оновлену сцену, що й заплановано на наступний рік. Під час виїзної наради голова облдержадміністрації Ігор Шевченко обговорив з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком можливість співфінансування з бюджету міста облаштування прилеглої до театру території.
ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ