За минулий рік столична підземка перевезла майже 485 мільйонів пасажирів. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
За даними відомства, найбільш затребувана у 2016 році вже традиційно станція «Лісова». За рік нею скористалося понад 21 млн киян та гостей столиці. Найменшим попитом на Святошинсько-Броварській лінії користується станція «Дніпро». Вона прийняла мільйон пасажирів. Загалом ця лінія з 18-ти станцій перевезла 201 млн людей.
Другою за завантаженістю залишається Куренівсько-Червоноармійська лінія. Так, у минулому році нею скористалося 169 млн пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції «Мінська» (понад 16 млн за рік), мінімальний — «Поштова площа» (майже 4 млн).
Водночас Сирецько-Печерською лінією скористалося майже 115 млн киян та гостей столиці. Найбільше перевезла станція «Лук’янівська» (понад 14 млн.), найменше — «Червоний хутір» (1,6 млн).
Всього за рік метрополітеном скористалося 484,6 млн пасажирів, що на 1,1 млн менше в порівнянні з 2015 роком. При цьому середньодобовий пасажиропотік становив 1,3 млн пасажирів.