Днями екіпаж літака Ан-2-100 взяв участь у «XIX Європейському авіазльоті літаків Ан-2» у польському місті Мелець. Цей захід є найбільшим щорічним зібранням, що згуртовує численних прихильників цього легендарного, найбільшого в світі біплана. Щороку для проведення авіазльотів обирають різні європейські країни. Цьогоріч організатори присвятили подію 70-річчю від дня першого польоту Ан-2, первістка родини літаків Ан.
Під час перельоту з аеропорту «Київ-Антонов» у смт Гостомель до Міжнародного аеропорту «Львів» літаком керував екіпаж у складі командира — льотчика-випробувача Сергія Тарасюка і другого пілота льотчика-випробувача Валерія Єпанчинцева.
У Польщі Ан-2-100 взяв участь у традиційному груповому польоті Ан-2 над містом. Потім модернізований біплан виконав сольний видовищний показовий політ. Організатори заходу відзначили екіпаж Ан-2-100 першою премією за точність приземлення.
Головна відмінність Ан-2-100 від його попередника Ан-2 полягає у силовій установці з маршовим турбогвинтовим двигуном МС-14 розроблення й виробництва вітчизняного АТ «Мотор Січ». Одна з переваг — зміна авіаційного бензину на авіаційний керосин. Таким чином значно підвищується рентабельність літака.
Крім того, Державний авіабудівний концерн «Антонов», що входить до складу держхолдингу «Укроборонпром», планує, відповідно до маркетингового плану, випустити загалом 70 літаків протягом найближчих п’яти років.
«Для «Антонова» було створено чіткий маркетинговий план, який ґрунтується на оцінці фахівців, прогнозах незалежних експертів і провідних компаній. Він враховує перспективні ринки й потенціал кожної номенклатури товарів на них. Також він спирається на весь масив нинішніх домовленостей з партнерами», — повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Укроборонпрому.
Згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється в 900 машин у найближчі півтора десятиліття. Тому «антонівці» планують поставити зокрема протягом п’яти років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії та Африки, а також Туреччини. А ще «Антонов» планує повернутися на конкурентний ринок регіональних пасажирських літаків.
Відділ новин «Урядового кур’єра»