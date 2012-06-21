8 вересня у продажу з'явилося 63 за рахунком видання Книги рекордів Гіннеса. У новому довіднику оновлені побиті рекорди і додані нові унікальні досягнення.

Видавці відкривають завісу і показують кількох героїв нової книги.

Фелікс Земдегс: зібрав кубик рубика за 4.73 секунди

Джефф Пітерс: зібрав найважчий велосипед в світі

Хантер Івен: надув 910 кульок за 1 годину

Аркрутурус Алдебаран Пауерс: найдовший в світі кіт (48,4 см)

Джей Сі Шелтан і єдиний в світі протез тату-машинка

Ейпріл Шол: за 1 хвилину вибила батогом 4 блоки з вежі Дженга

Сигнус: власник хвоста довжиною 44,6 см

Ю Янсія та її 12 сантиметрові вії

 