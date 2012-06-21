8 вересня у продажу з'явилося 63 за рахунком видання Книги рекордів Гіннеса. У новому довіднику оновлені побиті рекорди і додані нові унікальні досягнення.
Видавці відкривають завісу і показують кількох героїв нової книги.
8 вересня у продажу з'явилося 63 за рахунком видання Книги рекордів Гіннеса. У новому довіднику оновлені побиті рекорди і додані нові унікальні досягнення.
Видавці відкривають завісу і показують кількох героїв нової книги.
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