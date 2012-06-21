На капітальний ремонт і реконструкцію будівлі Луганського обласного адміністративного суду з обласного бюджету було надано 2,8 мільйона гривень. Відповідно до указу Президента України від 12 листопада 2014 року щодо внесення змін до мережі адміністративних судів України, місцем розташування Луганського окружного адміністративного суду визначено місто Сєверодонецьк. Тож суду передали будівлю, якої не використовували понад 7 років, вона потребувала капітального ремонту. Працювати доводилося у пристосованих приміщеннях, у тісноті. Тепер все це позаду. Облаштовано 7 сучасних залів судових засідань із системою відеоконференції та звукозапису, побудовано автономну котельню.
За словами голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза, «приємно, що відтепер працівники суду працюватимуть у сучасному оновленому приміщенні».
Нині тут вершать правосуддя 13 суддів. «На сьогодні гостре кадрове питання, оскільки апарат суддів забезпечений лише на 40%. Фактично в кожній ланці дефіцит, — розповідає голова Луганського окружного адміністративного суду Сергій Чиркін. — Це сукупність об’єктивних чинників. Але суд справляється з поставленим завданням. Наш відділ управління персоналом постійно працює з вищими юридичними навчальними закладами. Останнім часом проведено 7 конкурсів, прийнято на роботу 22 особи».
На відкриття відремонтованої будівлі у Сєверодонецьк завітали голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, заступник голови ради суддів України Богдан Моніч та начальник територіального управління Державної судової адміністрації України Ігор Савенко. Луганські судді скористалися нагодою і провели з високопосадовцями нараду щодо судової реформи в країні, й зокрема як вона відбуватиметься в області.
«Судова реформа в Луганській області буде такою самою ефективною, як і в усій Україні. Вона відбудеться, і законодавчі зрушення, які вже є, зокрема зміни до Конституції, дають таку впевненість», — зауважив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.