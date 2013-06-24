З ремонту, який відбувається в межах наймасштабнішої за всю історію ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах, на 4 дні раніше вийшов черговий енергоблок однієї з українських АЕС. Він додасть у систему 1000 МВт потужності. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, у червні з ремонту на 20 днів раніше від запланованого терміну вже вийшов один із блоків АЕС. Загалом сьогодні АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії. Масштабна ремонтна кампанія триває в межах підготовки до нового опалювального сезону на об’єктах атомної, теплової, гідрогенерації.