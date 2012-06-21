У населених пунктах аж п’яти районів прифронтової Донеччини ситуація з водопостачанням настільки критична, що обласна влада навіть припускає оголошення тут надзвичайного стану. Нині нема централізованого постачання води в Покровську, Мирнограді, Гірнику, Волновасі, Красногорівці, Мар’їнці, Вугледарі, Добропіллі, Селидовому, Родінському — загалом 15 містах і 58 селищах, де майже 388 тисяч жителів.
За словами голови Донецької облдержадміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, жителям цих та інших населених пунктів підвозять питну й технічну воду з резервних резервуарів і свердловин, використовуючи людей і всю наявну техніку (насамперед цистерни) управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальних, промислових і сільськогосподарських підприємств.
На початку тижня так і не вдалося провести ремонтно-відновлювальні роботи на пошкодженій насосній станції першого підйому Південно-Донбаського водогону через брак гарантій безпеки робітників. «Домовилися, щоб на місце допустили оглядову групу, яка зможе визначити обсяги руйнувань. Нині на насосній станції працюють енергетики компанії «Вода Донбасу» — проводять дефектовку й визначають обсяги відновлювальних робіт. Після завершення огляду вимагатимемо допуску ремонтних бригад, але за умови надання гарантій їхньої безпеки», — зазначив керівник Донеччини.
Як уточнили в управлінні ДСНС в Донецькій області, водопостачання до потерпілих населених пунктів здійснюють погодинно із 21 резервного резервуара загальною ємністю 61 тисяча кубічних метрів. З погодинною подачею води, запевняють рятувальники, можливість забезпечення нею людей може сягати двох діб, тож головне питання — відновити електропостачання насосної станції в умовах безпеки робітників.
Критична ситуація із забезпеченням водою людей по обидва боки лінії розмежування почала складатися після знеструмлення насосної станції Південно-Донбаського водогону внаслідок пошкодження лінії електропередач у Ясинуватському районі під час обстрілу незаконними збройними формуваннями «ДНР». Оскільки нема гарантії безпеки для ремонтних бригад, не вдалося полагодити й пошкоджений обстрілами підземний газопровід поблизу Авдіївки, а тому місто досі залишається без газопостачання.
І саме в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня, про що вчора повідомив Павло Жебрівський. Йдеться також про початок будівництва нового газопроводу, яким Авдіївка отримуватиме газ із контрольованої Україною території.