У німецькому Гамбурзі у п'ятницю, 1 вересня, запрацював найбільший у світі рентгенівський лазер — European XFEL, який будували вісім років. Про це повідомляє Deutsche Welle.
За допомогою цього лазера вчені зможуть досліджувати молекули, клітини та віруси. У тунелі завдовжки 3,4 кілометра вчені зможуть отримувати рентгенівські промені, які дозволять досліджувати молекулярну структуру вірусів та клітин, отримувати тривимірні знімки наноструктур, а також вивчати процеси, які відбуваються у глибинах планет.
Лазер може генерувати 27 тисяч імпульсів за секунду. Перші експерименти за допомогою нового лазера заплановані на середину вересня. Їх проводитимуть німецькі, російські й британські вчені.
Вартість проекту — 1,2 мільярда євро. У ньому беруть участь одинадцять країн, серед яких — Німеччина, Франція, Італія, Польща, Росія, Іспанія, Швеція та Швейцарія. Найбільшу частку фінансування надала Німеччина.