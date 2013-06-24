На полях СОР28 Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець разом з Міністреркою навколишнього середовища Кореї Хан Хва-Джин підписали відповідний Меморандум про співпрацю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр розповів як Україна вже зараз дбає про відновлення природи, а також про реформи, що впроваджуються у довкіллєвій сфері.

У рамках Меморандуму країни співпрацюватимуть у питаннях:

- сталого управління водними ресурсами. Україні цікавий досвід створення відповідної державної компанії для ефективного менеджменту. Також важливе застосування сучасних практик у сфері водопідготовки тощо;

- поводження з відходами та переходу до циркулярної економіки. Україні потрібно збудувати 207 нових сміттєобробних заводів, щоб вирішити накопичені проблеми. Руслан Стрілець запросив колег долучатися і до цього проекту.

Серед інших нагальних питань співпраці: відновлення українських лісів; збереження та стале використання біорізноманіття та екосистемних послуг; адаптація та пом'якшення наслідків зміни клімату, розробка екологічно чистих технологій тощо.

За словами пані Хан Хва-Джин, Кореї важливо було почути плани з відновлення та саме зеленої відбудови України після війни. Щоб продовжити діалог та посилити співпрацю, домовилися зустрітися вже в Україні.

- Чекаємо найближчим часом колег у Києві, а поки продовжуємо привертати увагу до України та залучати якомога більше союзників на щорічній Конференції ООН зі зміни клімату, - зазначив Руслан Cтрілець.