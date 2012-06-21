Децентралізація дає громадам три основні інструменти для розвитку: можливості, повноваження, ресурси. А найголовніший ресурс для розвитку місцевого самоврядування — земля, розпоряджатися якою також мають громади. На конференції «Децентралізація, управління землями та розвиток громад» віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко запевнив, що в Україні є необхідне законодавче підґрунтя з передачі земельних ресурсів в управління ОТГ.
За такого сценарію ефективність використання зросте втричі. «Це не лише надходження податків, а й потужний ресурс для розвитку громад, які отримають незалежність в управлінні землями. Також інструмент для якіснішого та обґрунтованішого планування територій. І найголовніше — стимул до подальшого об’єднання громад», — наголосив Геннадій Зубко.
В Україні 692 об’єднані територіальні громади. Кожна з них має розуміти, який додатковий ресурс у вигляді землі вона отримає. Для тих, хто вагається, це додатковий аргумент на користь об’єднання, переконує служба урядовця.