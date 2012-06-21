Ретропоїзд вирушить у мандрівку Києвом з першої платформи Центрального залізничного вокзалу 28-го червня о 13:49, а дитяча залізниця працюватиме у Сирецькому парку з 11:00 до 15:20. Про це передає УНН з посиланням на ПАТ "Укрзалізниця".
"В День Конституції кияни і гості столиці зможуть покататися на ретропоїзді. Відправлення о 13:49 із Центрального залізничного вокзалу. Працюватиме й дитяча залізниця — у Сирецькому парку з 11:00 до 15:20", —йдеться у повідомленні.
Поїзд із паровозом Ер 787-46 та комфортабельними вагонами курсуватиме столичним залізничним кільцем за маршрутом Київ-Пасажирський — Київ-Волинський — Київ-Петрівка — Дарниця — Київ-Деміївський — Київ-Пасажирський. Він відправлятиметься з першої платформи Центрального залізничного вокзалу о 13:49. Тривалість оглядової екскурсії становить 2 години 30 хвилин.
Квитки можна придбати в касах вокзалу станції Київ-Пасажирський. Вони дають право не тільки покататись на ретропоїзді, але й відвідати виставку історичного рухомого складу, розташовану на 14-й колії станції Київ-Пасажирський.
Крім того, 28 червня всі охочі зможуть відвідати Київську дитячу залізницю в Сирецькому парку. Там з 11:00 до 15:20 курсуватиме поїзд із вузькоколійним паровозом Гр 336.