До кінця 2017 року передбачається зростання середньої заробітної плати на 37 відсотків —до 7100 гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.
З 11 по 14 червня українська делегація, очолювана Міністром соціальної політики України Андрієм Ревою, бере участь у 106-й сесії Міжнародної конференції праці, що проходить у місті Женева (Швейцарія).
У плані візиту підписання Меморандуму між Міністерством соціальної політики України та Міністерством праці, добробуту, соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері.
А.Рева планує виступити перед учасниками сесії з метою ознайомлення із основними моментами діяльності Уряду щодо покращення умов праці українців, зокрема, про початок проведення реформи оплати праці.
«Першими кроками стало збільшення мінімальної заробітної плати на 100% та заходи з дотримання інфляції на помірному рівні. А до кінця 2017 року передбачається прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37 відсотків», —наголосили в міністерстві.
Крім того, А.Рева зазначив, що реформа оплати праці передбачає перегляд встановлення заробітної плати з метою поступового підвищення реальної заробітної плати та ліквідації заборгованості по заробітній платі.