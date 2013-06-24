На засіданні Уряду прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України". Про це повідомляє Урядовий портал.
Метою проекту постанови є надання можливості прийняття за кордоном документів Державним підприємством "Документ" та формування заяви-анкети (у тому числі отримання біометричних даних) для оформлення особі паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, у тому числі без подання документів з фотозображенням особи та нормативне врегулювання проведення за кордоном процедури встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участі заявника та членів його сім’ї, або близької особи.
Окрім того прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу".
Міністерство внутрішніх справ України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України, який спрямовано на забезпечення ведення Єдиного державного реєстру зброї.
Прийняття цього рішення дозволить прискорити процес цифровізації та покращить прозорість процесу оформлення документів на зброю, боєприпаси і спеціальні засоби.
Документом пропонується:
- надати можливість фізичним особам незалежно від місця проживання подавати документи для отримання дозволу на придбання зброї, боєприпасів до неї, спецзасобів через суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною, пневматичною зброєю та спецзасобами;
- надати можливість суб’єктам господарювання використовувати Єдиний реєстр зброї, що є одним з елементів функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС, зокрема для сканування та внесення до функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" документів, отриманих від заявника в паперовій формі, а також надсилати через ЄРЗ документи, подані в електронній формі;
- надати можливість суб’єктам господарювання внести до Єдиного реєстру зброї (натомість виключити ведення суб’єктами господарювання книг обліку) всю виготовлену, придбану зброю, боєприпаси до неї, газові пістолети, револьвери, пристрої вітчизняного виробництва, пристосовані для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, та патрони до них.