На засіданні Уряду прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України". Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою проекту постанови є надання можливості прийняття за кордоном документів Державним підприємством "Документ" та формування заяви-анкети (у тому числі отримання біометричних даних) для оформлення особі паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, у тому числі без подання документів з фотозображенням особи та нормативне врегулювання проведення за кордоном процедури встановлення особи у режимі відеоконференцзв’язку за участі заявника та членів його сім’ї, або близької особи.

Окрім того прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу".

Міністерство внутрішніх справ України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України, який спрямовано на забезпечення ведення Єдиного державного реєстру зброї.

Прийняття цього рішення дозволить прискорити процес цифровізації та покращить прозорість процесу оформлення документів на зброю, боєприпаси і спеціальні засоби.

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