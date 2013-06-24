Міністерство аграрної політики та продовольства розпочало за спрощеною процедурою державну реєстрацію сортів рослин, зареєстрованих у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Відтепер аграрії можуть упроваджувати в агротехнологію найновіші сорти, які успішно пройшли державні тестування в ЄС або США і внесені в загальний каталог сортів ЄС або підтверджені Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин (UPOV), повідомляє профільне міністерство.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, тепер українським аграріям не треба втрачати часу на кілька років очікування проходження експертизи сорту в Україні.

«Ми максимально спрощуємо реєстрацію сортів рослин. Заявник подає заявку на реєстрацію нового сорту. Співробітники Мінагрополітики самостійно встановлюють дані про наявність такого сорту в загальному каталозі сортів Євросоюзу чи UPOV. Якщо його наявність підтверджено, рішення про державну реєстрацію приймають у 15-денний строк. На вимогу заявника кваліфікаційну експертизу сорту можна не проводити», — прокоментував нововведення Тарас Висоцький.

Перші 97 сортів сільськогосподарських культур вже внесено до Державного реєстру сортів рослин України за спрощеною процедурою.

Новий механізм реєстрації сортів розроблено для реалізації норми Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу».