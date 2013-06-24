Зареєструвати нерухомість на порталі Дія тепер зможе ще більше українців. Послуга Державної реєстрації прав на нерухоме майно доступна в громадах Полтавської області та масштабується на Харківщині. Про це повідомляє Урядовий портал.

Реєстрація нерухомості дозволяє підтвердити, що саме ви законний власник майна. Так шахраї не зможуть підробити документи та привласнити його собі. Крім того, це необхідно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення. Оскільки сервіс доступний лише для власників житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Ваші дані в електронному реєстрі будуть надійно захищені. Їх неможливо загубити чи знищити, на відміну від документів у паперових архівах.

Раніше скористатися послугою на порталі Дія можна було у Львівській області, Тернополі, Харкові, Чугуївському районі Харківщини, а також у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Луцьку. Тепер послуга доступна в нових населених пунктах Харківщини та Полтавщини.

Щоб зареєструвати нерухомість на порталі Дія, потрібно вибрати відповідну послугу, внести необхідну інформацію та скани документів і засвідчити заяву електронним підписом. Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації, а потім внесе дані в реєстр.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.