Система соціальних пільг і гарантій стосується резервістів, які належать і до контрактної форми, і до оперативного резерву. Про це заявив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Михайло Щербіна.
На період проходження зборів резервістові гарантують збереження місця роботи, середньомісячний заробіток та державне страхування. Під час зборів його забезпечують безкоштовним харчуванням, проживанням, медичним обслуговуванням і військовою формою.
«Щодо грошових заохочень і виплат, то резервістові за 30 діб підготовки на рік виплачують грошову виплату з розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць. Виплачують їх у військовій частині одразу після закінчення зборів; тих, хто тимчасово не працює, також не образять коштами; добові за кожен день зборів — від 360 до 900 гривень залежно від військового звання; одноразове грошове заохочення (виплачують у січні поточного року за підсумками року, який минув), розмір якого залежить від військового звання і становить 1600—3100 гривень. Загалом сума грошових виплат резервістам за місяць підготовки на рік становить від 5200 рядовим та до 8666 гривень старшим офіцерам», — зазначає фахівець.
Передбачено й компенсацію, повідомляє УНІАН. Резервістові — вартості проїзду до місця зборів та у зворотному напрямку (або ж доставка військовослужбовця здійснюється силами військового комісаріату); роботодавцеві резервіста — середньомісячної заробітної плати за весь час виконання працівником обов’язків служби у військовому резерві (за місяць не менш ніж 3723 гривні).
У Генштабі ЗСУ зазначили, що у Верховній Раді перебуває законопроект, який передбачає істотне підвищення мотиваційних чинників для резервістів: перехід до виплати їм грошового забезпечення на рівні військовослужбовців за контрактом за час служби, надання переважного права під час прийому на державну службу, дострокового набуття права на пенсію тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»