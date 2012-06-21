Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція «Межигір'я» вийшла з державної власності.
Про це повідомив Генпрокурор України Юрій Луценко в Фейсбуці.
«Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва 1/08 прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція «Межигір'я» вибула у 2007 році з державної власності», – повідомив Луценко.
Він додав, що наступним кроком має стати судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку.