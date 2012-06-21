Стали відомі 25 країн, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї про стан справ з правами людини в окупованому Росією Криму.
Знімок з результатами голосування на своїй сторінці в Facebook опублікував український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
У свою чергу глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook перерахував країни, які не підтримали резолюцію про Крим, назвавши їх «путіноїдами».
Так, проти цієї резолюції проголосували 25 країн ООН: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Венесуела, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Сирія, Судан, Філіппіни, Південна Африка, Уганда, Узбекистан, Еритрея.