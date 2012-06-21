На території Донбасу розміщувалось 25% підприємств української промисловості. Із них 80% — екологічно небезпечної: шахти, хімічні, металургійні комбінати тощо. Україні у майбутньому доведеться докласти чимало зусиль, щоб здолати один з результатів окупації цих територій — негативні наслідки для навколишнього природного середовища.
Про це сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, відповідаючи на запитання членів Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час слухань звіту про хід і результати виконання природоохоронних пріоритетів Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році.
«Лінія розмежування розділяє світ української демократії та диктатури російсько-терористичних військ, але природа таких ліній не визнає. Забруднення переносяться вітром і водою так, як це відбувалося і до війни», — зазначив пан Семерак. За його словами, адекватно оцінити збитки, які завдають довкіллю дії терористів на тимчасово окупованій території Донбасу, фізично неможливо через відсутність наших фахівців у місцях існуючих або потенційних екологічних катастроф. Профільне міністерство ініціювало внесення переліку екологічних питань у поле зору місії ОБСЄ. Але, на жаль, ОБСЄ відмовилося включити екологічні питання до свого мандату, проте перемовини з цього приводу тривають.
Щодо збитків на звільненій і підконтрольній Україні території, то основною перешкодою для оцінки заподіяної довкіллю шкоди є відсутність чіткої методології підрахунку. Проте така оцінка усе ж відбувається — переважно лише силами Державної екологічної інспекції, оскільки обласні управління Мінприроди було ліквідовано недолугою «реформою» природоохоронної системи у 2011 році.