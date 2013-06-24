Із початку липня з чорноморських портів вийшло шість суден. На них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції. Нині у порту Одеси завершують завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження, повідомляє Мінінфраструктури.

Також флоту під завантаження вже немає в порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад два місяці не працює порт «Південний», бо росіяни викреслюють усі судна, які прямують до нього.

Із 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйона тонн агропродукції для країн Азії та Африки, заблоковано в територіальних водах Туреччини.

«Українська агропродукція займає значне місце у продовольчій безпеці світу. Повне зупинення експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах. Це розуміє світ, це розуміють наші партнери.

Останні кілька місяців зерновий коридор фактично не працює. Ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі.

Ми завжди виконували і готові надалі виконувати ті зобов’язання, які брали на себе, коли підписували зернову угоду. Також закликаємо світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство», — зазначив віцепрем’єр міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.