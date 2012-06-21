Рішучий протест у зв’язку з черговим злочинним незаконним і політично вмотивованим вироком кремлівської окупаційної влади й засудженням одного з лідерів кримськотатарського національного руху заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення висловило вітчизняне МЗС.
«Особливо цинічний вигляд має вирок громадянинові України Умерову з огляду на його вік і важкий стан його здоров’я. Відсутність належної медичної допомоги, очікувана в умовах реального ув’язнення, може мати катастрофічні для нього наслідки», — йдеться у спеціальній заяві відомства.
Незважаючи на міжнародний тиск, російська окупаційна влада продовжує свою ганебну політику тиску на незалежних лідерів анексованого Криму, зокрема кримських татар, для залякування всієї проукраїнської спільноти півострова. При цьому російські окупанти свідомо йдуть не лише на явні порушення основоположних прав і свобод людини, а й відверто ігнорують рішення ключових міжнародних структур з цих питань. Зокрема резолюцію Генасамблеї ООН від 19 грудня 2016 р. «Ситуація з правами людини в АР Крим і м. Севастополь (Україна)» та наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у межах позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Наше зовнішньополітичне відомство закликає міжнародних партнерів України надати відповідну оцінку цьому незаконному й політично вмотивованому рішенню й неодмінно вимагати від Росії негайного звільнення Ільмі Умерова. «Лише чітка міжнародна політична солідарність, посилена економічними санкціями, здатна протистояти злочинній агресивній політиці Кремля й зупинити цілковите знищення основоположних свобод і прав людини на території тимчасово окупованого Кримського півострова», — наполягають українські дипломати.
На заклик української сторони вже відгукнулися в міжнародній правозахисній організації Amnesty International, назвавши вирок Ільмі Умерову новим наступом російської влади на фундаментальні права людини і свободи в анексованому Криму, повідомляє Укрінформ. У заяві правозахисників наголошено, що судовий процес над кримськотатарським активістом і винесений вирок стали черговим свідченням переслідувань критиків російської влади в окупованому Криму.
Відділ новин «Урядового кур’єра»