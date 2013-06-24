Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрою Юровою.

«Попри повномасштабну війну Україна продовжує реформи, необхідні для інтеграції в Європейський Союз. Уже найближчим часом ми налаштовані завершити виконання законодавчих кроків, визначених у звіті Єврокомісії в межах пакета розширення», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС має вирішальне значення, зокрема в контексті відбудови нашої країни.

Окремим питанням сторони проговорили відповідальність агресора за злочини в Україні.

«Розраховуємо на нашу подальшу ефективну роботу з ЄС над розробленням механізму конфіскації заморожених російських активів. Принцип «росія заплатить» слід втілити в життя вже наступного року», — зазначив Денис Шмигаль і наголосив на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва російської федерації. Очільник уряду підкреслив, що Україна цінує високий рівень підтримки Єврокомісії, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.