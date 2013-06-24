Російський теракт на Каховській ГЕС довів, що держава-агресор не знає «червоних ліній», і її наступним злочином, який несе в собі потенціал не тільки локальної, але і глобальної ядерної і радіаційної небезпеки, може стати інцидент на окупованій Запорізькій АЕС. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Associated Press, передає Урядовий портал.

Очільник Міненерго зазначив, що побоювання щодо теракту на Каховській ГЕС висловлювалися і раніше.

«Для багатьох людей це звучало абсурдним, а коли це сталося, усі зрозуміли, що для них (росіян – ред.) немає «червоних ліній». І, звісно, це все пов’язано з контрнаступом Збройних Сил України», - зазначив Міністр.

Герман Галущенко наголосив, що на окупованій ЗАЕС перебувають представники місії МАГАТЕ, які можуть інформувати світову громадськість про поточну ситуацію на станції. Водночас росіяни не допускають представників міжнародного агентства до всіх ділянок ядерного об’єкта.

«Тож росіяни дозволили їм бачити лише те, що вони вирішили, що можна бачити, і в цьому полягає проблема», – зазначив Міністр.