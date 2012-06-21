Міноборони Росії почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні РФ і в окупованому українському Криму, в пункти постійної дислокації.

Про це повідомили журналістам у військовому відомстві, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Відповідно до вказівки міністра оборони РФ генерала армії С. Шойгу 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, приступили до повернення в пункти постійної дислокації”, — сказали в міністерстві.

Як розповіли у військовому відомстві, в даний час військові підрозділи і з’єднання здійснюють марші на залізничні станції, аеродроми, здійснюють навантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації.

Зокрема, сполуки РХБЗ Південного військового округу, які брали участь в навчаннях на кримському полігоні Опук, здійснили марш на залізничну станцію в окупованій РФ Феодосії, бригада управління загальновійськового об’єднання Південного військового округу завантажила техніку і озброєння на залізничній станції в Керчі.

“На узбережжі полігону Опук здійснене завантаження в великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти, техніки і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту”, — повідомили у військовому відомстві. Там розповіли, що з’єднання Повітряно-десантних військ, задіяні у міжвидових навчаннях в окупованій АР Крим, також приступили до перекидання в пункти постійної дислокації.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу в четвер у окупованому українському Криму на нараді про підсумки дій військ ЮВО і ПДВ в ході раптових перевірок.

Міністр поставив завдання “Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.