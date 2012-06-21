Рішення РФ не підтримувати широкий консенсус, який існує в межах ОБСЄ, із продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк» після 30 вересня 2021 року свідчить про подальші агресивні наміри РФ. У вітчизняному МЗС у такій відмові вбачають наміри продовжувати й збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях. А це ставить під сумнів прозорість дій на кордоні й може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Реалізація цього наміру — продовження дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації мінських домовленостей, зокрема параграфа 4 мінського протоколу від 5 вересня 2014 року. Він передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією, йдеться у коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства.