Міністерство фінансів України висловлює занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про спроби росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) напередодні пленарного засідання в Парижі, яке відбудеться 19—23 червня. росія намагається чинити політичний тиск на своїх комерційних партнерів, щоб уникнути потрапляння до чорного списку.

«Зіткнувшись із переконливими доказами недотримання стандартів FATF, росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення росією зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, за якими члени FATF упроваджують і підтримують стандарти групи», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

росія порушує найважливіші рекомендації FATF, наражаючи на серйозний ризик глобальну фінансову безпеку, створює перешкоди для міжнародної співпраці у запобіганні відмиванню грошей та боротьбі з фінансовими злочинами. Вона співпрацює з Іраном і Північною Кореєю, які перебувають під санкціями ООН та в чорному списку FATF. росія підтримує терористичні організації у всьому світі і вдається до ядерного тероризму, а також не здатна протидіяти відмиванню грошей, організованій злочинності та корупції.

Після рішення FATF призупинити членство росії в лютому ризики, які вона створює для глобальної фінансової безпеки, тільки зросли. Серед них посилення злочинної кібердіяльності, військової та фінансової співпраці з державами, що перебувають під санкціями ООН, розгортання терористичних організацій в Україні й Африці, активізація зусиль з обходу санкцій та дії, що загрожують світові ядерною катастрофою.

«Ми віримо в єдність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять усе можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від зловмисного впливу росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики росія намагається використовувати», — наголосив міністр.