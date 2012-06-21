Європейський Союз зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей, оскільки РФ є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник Євроради констатував, що війна на Європейському континенті у 2021 році є реальністю, за яку соромно – люди продовжують гинути у цьому конфлікті і жити у надзвичайно складних обставинах.

«Я хотів приїхати сюди, щоб ще раз наголосити на тому, наскільки неприйнятною є ця ситуація… Повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру, і я вітаю ті важливі кроки, яких вжила Україна у цьому відношенні», – наголосив Мішель.

За словами президента Євроради, він побачив, як робота на лінії розмежування, яку проводить Україна у тісній співпраці з міжнародними партнерами, покращує життя людей, і запевнив, що ЄС готовий продовжувати ці зусилля.

«На жаль, Росія не продемонструвала тих позитивних кроків, які зробила Україна для виконання Мінських угод. Саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником», – заявив Мішель.

Він додав: ЄС очікує, що Росія забезпечить повний доступ СММ ОБСЄ до всіх територій України, які наразі не контролюються урядом.

«Пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відмежування цих територій від України», – зауважив голова Євроради.

Він також закликав Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.