За період заборони вилову риби під час нересту 2017 робу, яка тривала три місяці (з 1 квітня по 30 червня), рибоохоронні патрулі в різних регіонах країни провели 4088 рибоохоронних рейдів. Упродовж означеного періоду виявили 7446 порушень, вилучили 41,2 тисячі кілограмів риби, 11 823 заборонених знаряддя лову й затримали 183 транспортних засоби.
«Рибоохоронний патруль працює вже у 18 регіонах України. Завдяки його роботі в 2017 році зафіксовано порушення зі збитками на суму 65,1 мільйона гривень, що вдев’ятеро перевищує торішні показники — 7,3 мільйона гривень. Результат 2017-го свідчить не про збільшення кількості порушень, а про значно вищу ефективність патруля порівняно з ліквідованими органами рибоохорони», — підбив підсумки сезонної роботи голова Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів.
Наступний крок полягає у підвищенні адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил рибальства. Відповідний законопроект №5262 вже зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
У Держрибагентстві зазначають, що нерест проходив у сприятливих умовах. Порушень режиму роботи дніпровських водосховищ, коливання рівня води та задухи риби зафіксовано не було.
До слова, в межах зони контролю Чорноморського та Азовського басейнового управлінь нерестову заборону встановлювали не за водоймами, а за окремими видам риб. До кінця серпня в Чорному морі триватиме заборона на вилов креветки, а з 20 серпня по 10 вересня — азово-чорноморської кефалі.
Після завершення нересту на водоймах загального користування дозволено любительський вилов з берега або човна вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більш як п’ять на людину, з дотриманням добової норми вилову — до 3 кг на особу.
Відділ новин «Урядового кур’єра»