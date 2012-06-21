Вченим Японського агентства з науки і техніки в галузі морського середовища вперше вдалося отримали зображення мешканця Маріїнського жолобу на рекордній глибині 8 кілометрів178 метрів. Рибу вдалося сфотографувати за допомогою приманки, вона відноситься до глибоководного виду риб-равликів.

ДОВІДКА «УК»

Маріанський жолоб — океанічний жолоб на заході Тихого океану, найглибша точка на планеті серед відомих водних географічних об'єктів.

Відкрила Маріанський жолоб 1875 року британська експедиція на судні «Челленджер». Рекордні дані про глибину отримало англійське судно «Челленджер» 1951 року. Тоді було зафіксовано глибину 10 863 метри. За результатами вимірювань, здійснених 1957 року під час 25-го рейсу радянського НДС «Витязь», найбільша глибина жолоба становила 11 022 метри. Дослідження 1995 року показали, що глибина жолоба становить майже 10 920 метрів.

Жолоб простягнувся вздовж Маріанських островів на 1500 кілометрів і має V-подібний профіль, круті (7-9°) схили, плоске дно шириною 1-5 км, яке поділене порогами на кілька замкнутих депресій. Тиск води біля дна сягає 108,6 МПа, це більше, ніж у 1000 разів перевищує нормальний атмосферний тиск на рівні Світового океану. Жолоб розташовується на межі двох тектонічних плит, у зоні розлому, де Тихоокеанська плита занурюється під Маріанську плиту.

Перше занурення людини до дна Маріанського жолобу було здійснено 23 січня 1960 року, лейтенантом ВМС США й океанологом Доном Волшем та дослідником Жаком Пікаром на батискафі «Трієст». Прилади зафіксували рекордну глибину — 11 521 метр (скоригована цифра — 10 911 метрів). На дні дослідники несподівано зустріли плоских риб розміром до 30 сантиметрів, схожих на камбалу.

31 травня 2009 року роботизований підводний апарат Nereus досяг дна Маріанської западини після занурення на глибину 10 902 метри. Апарат відзняв відео, зробив декілька фотографій, а також зібрав зразки відкладень на дні. Ці відкладення є дуже цінними для геологів, так як западина розташована на стику тектонічних плит.

26 березня 2012 року Джеймс Кемерон став третьою людиною в історії, яка досягла найглибшої точки світового океану — дна Маріанської западини — на одномісному апараті Deepsea Challenger, обладнаному всім необхідним для фото та відео зйомки, кінозйомка велася у форматі 3D, для цього батискаф було оснащено особливим світловим обладнанням. Кемерон дістався до «Безодні Челленджера» — ділянки западини на глибині 10 898 метрів