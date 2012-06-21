Вченим Японського агентства з науки і техніки в галузі морського середовища вперше вдалося отримали зображення мешканця Маріїнського жолобу на рекордній глибині
ДОВІДКА «УК»
Маріанський жолоб — океанічний жолоб на заході Тихого океану, найглибша точка на планеті серед відомих водних географічних об'єктів.
Відкрила Маріанський жолоб 1875 року британська експедиція на судні «Челленджер». Рекордні дані про глибину отримало англійське судно «Челленджер» 1951 року. Тоді було зафіксовано глибину
Жолоб простягнувся вздовж Маріанських островів на
Перше занурення людини до дна Маріанського жолобу було здійснено 23 січня 1960 року, лейтенантом ВМС США й океанологом Доном Волшем та дослідником Жаком Пікаром на батискафі «Трієст». Прилади зафіксували рекордну глибину —
31 травня 2009 року роботизований підводний апарат Nereus досяг дна Маріанської западини після занурення на глибину
26 березня 2012 року Джеймс Кемерон став третьою людиною в історії, яка досягла найглибшої точки світового океану — дна Маріанської западини — на одномісному апараті Deepsea Challenger, обладнаному всім необхідним для фото та відео зйомки, кінозйомка велася у форматі 3D, для цього батискаф було оснащено особливим світловим обладнанням. Кемерон дістався до «Безодні Челленджера» — ділянки западини на глибині